Годится в дочери: Неугомонный Гордон насадил на свой дряхлый кочедык юную студентку

Александр Гордон, судя по всему, себе не изменяет, все также предпочитая своим ровесницам совсем юных девушек.

Всего два года прошло с момента его разрыва с актрисой Нозанин Абдулвасиевой, которая была младше своего избранника на 30 лет. Казалось бы, в таком уже достаточно преклонном возрасте пора бы перестать думать о молодухах и подыскать ровесницу и наслаждаться старостью, но Александр Гордон все никак не может угомониться.

Шоумен снова женился, причем он продолжает бить рекорды: на этот раз возлюбленная на целых 38 лет младше его и легко может годиться ему в дочери, а то и внучки. Накануне стало известно, что буквально пару месяцев назад 58-летний журналист тайно сыграл свадьбу с 20-летней Софией Каландадзе в одном из московских ЗАГСов. А на днях вообще решился на ответственный шаг – обвенчался с девушкой в Спасо-Евфимиевом монастыре, который находится в Суздале.

О новоиспеченной жене Александра Гордона известно немного: она учится в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова и собирает награды на всероссийских и международных конкурсах. Кстати, на одном из них пару лет назад она предстала на сцене вместе со своим будущим супругом. Поговаривают, что познакомилась пара еще в 2018 году, но когда именно телеведущий успел насадить на свой дряхлый кочедык молоденькую арфистку и завязать с ней отношения, остается только гадать.