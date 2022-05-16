"Мы все будем кормить червей": переживший нападение агрессивной украинки Лепс прервал молчание

В частности артист подвергся словесному нападению агрессивной украинки Тины Кароль. Певица, еще недавно приветливо общавшаяся с российскими коллегами, вдруг позволила себе страшные угрозы в адрес Григория Лепса, осмелившегося поехать на Донбасс. Спустя несколько дней публично оскорбленный исполнитель прервал молчание.
В эфире программы "Соловьев LIVE" на телеканале "Россия-1" Григорий Лепс очень достойно ответил украинке. Артист подчеркнул, что считает Тину Кароль выдающейся артисткой и красивой женщиной, а что касается "пищи для червей", о которой она говорила прежде, то все люди ею когда-то станут – это лишь вопрос времени.
"Рано или поздно мы все будем кормить червей," – глубокомысленно заметил Лепс.
По мнению артиста, гораздо важнее другое, а именно то, как мы проживаем свою жизнь. Что касается самого Лепса, то он не жалеет о своем поступке, он решил прожить свою жизнь именно так: со своей семьей и со своей родиной.
Возможно, этими словами Григорий Лепс намекнул на то, что сама Тина Кароль находится за пределами своей родины. По информации СМИ, с началом спецоперации исполнительница сбежала в Польшу, откуда теперь и шлет страшные угрозы.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что продюсер раскрыл секрет популярности Григория Лепса.