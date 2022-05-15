"Сунул, высунул, ушел": разъяренный Лепс готов в мясо разорвать мужа-тунеядца зелетевшей дочурки

На снимках из загса невеста прикрывала живот букетом цветов, после чего поползли слухи, будто девушка "залетела", вот и пришлось оформлять отношения. Правда, пока официального подтверждения этому не было.
По словам артиста, выйти замуж или жениться – дело нехитрое, куда сложнее сохранить семью. "Сунул, высунул, ушел – у нас это просто, а вот что дальше делать, знаешь, вопрос сложноватый", – говорит Григорий Лепс.
Впрочем, даже если дочь останется с пузом одна, отец ее не бросит. Музыкант уже обеспечил девушке спокойную жизнь, купив парочку квартир – в Москве и Сочи. "Муж должен зарабатывать для семьи, но не всегда так получается, будем помогать, значит", – не скрывает Лепс.
Правда, если супруг дочери окажется тунеядцем, разъяренный музыкант рассусоливать не будет – сразу же погонит его из квартиры и из жизни любимой дочурки. Да, ради семьи Григорий Лепс готов порвать любого в мясо. Но пока у певца с зятем отношения хорошие.
Кстати, мужем 37-летней Инги Лепсверидзе (настоящая фамилия Лепса. – Прим. ред.) стал начинающий режиссер Михаил Плутахин, который младше нее на шесть лет.
"Очень хороший парень, очень приятный во всех отношениях – воспитанный, грамотный. Думаю, у него большое будущее", – признался Григорий Лепс.