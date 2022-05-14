"Помогите Мариуполю и "Азовстали": выступление Украины на "Евровидении" обернулось гадкой провокацией

Накануне выхода на сцену группы Kalush Orchestra ее директор Николай Кучерявый пожаловался на организаторов "Евровидения-2022", обвинив их в политической цензуре. "Нам запретили показать этот номер, ссылаясь на его политизацию, – возмущался он. – "Евровидение" аргументирует это тем, что это прежде всего музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7".
Но уже тогда он предупредил: "Мы понимаем свою миссию и на каждом интервью каждому человеку мы говорим о том, что в Украине в*** (специальная операция – Прим. ред.)". Значит, надо было готовиться к провокации. И она случилась.
В конце песни "Стефания" лидер украинской группы, пока еще был в прямом эфире, стал по-английски призывать весь мир "помочь Мариуполю и "Азовстали" прямо сейчас". Выступающие следом сестрички из Исландии, которая лютует больше всех в отношении России, тоже в конце песни кричали Peace for Ukraine "(Мир Украине").
Напомним, освобожденный от нацистов Мариуполь сегодня находится под контролем российских военных, а в цехах и катакомбах "Азовстали" заблокированы боевики и националисты из украинских вооруженных формирований. В Кремле заявили, что они могут покинуть завод, только сложив оружие.
Нарушение правил "Евровидения" на запрет политических лозунгов и совершение провокаций в эфире грозит дисквалификацией. Но, конечно, на выходку Украины все закроют глаза, да еще и наградят в финале.