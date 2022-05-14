"Помогите Мариуполю и "Азовстали": выступление Украины на "Евровидении" обернулось гадкой провокацией

66-й международный песенный конкурс "Евровидение-2022" поет и пляшет в северном итальянском Турине, в котором в 2006 году проходили Зимние Олимпийские игры. Правда, о том, что победит Украина, говорили еще задолго до этого смотра фриков. Но ее номер обернулся наглой провокацией.

Накануне выхода на сцену группы Kalush Orchestra ее директор Николай Кучерявый пожаловался на организаторов "Евровидения-2022", обвинив их в политической цензуре. "Нам запретили показать этот номер, ссылаясь на его политизацию, – возмущался он. – "Евровидение" аргументирует это тем, что это прежде всего музыкальный конкурс, а не Совет ООН или G7".

Но уже тогда он предупредил: "Мы понимаем свою миссию и на каждом интервью каждому человеку мы говорим о том, что в Украине в*** (специальная операция – Прим. ред.)". Значит, надо было готовиться к провокации. И она случилась.

В конце песни "Стефания" лидер украинской группы, пока еще был в прямом эфире, стал по-английски призывать весь мир "помочь Мариуполю и "Азовстали" прямо сейчас". Выступающие следом сестрички из Исландии, которая лютует больше всех в отношении России, тоже в конце песни кричали Peace for Ukraine "(Мир Украине").

Напомним, освобожденный от нацистов Мариуполь сегодня находится под контролем российских военных, а в цехах и катакомбах "Азовстали" заблокированы боевики и националисты из украинских вооруженных формирований. В Кремле заявили, что они могут покинуть завод, только сложив оружие.

Нарушение правил "Евровидения" на запрет политических лозунгов и совершение провокаций в эфире грозит дисквалификацией. Но, конечно, на выходку Украины все закроют глаза, да еще и наградят в финале.