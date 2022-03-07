Кризис! Жену-нудистку изолировали от предпочитающего гей-утехи Панина

Недавно Алексей Панин и Ева Тарлакян отметили годовщину бракосочетания.

Актер Алексей Панин и его супруга Ева Тарлакян столкнулись с серьезной проблемой. Это первая кризисная ситуация, в которую пара попала за год совместной жизни.

Алексей Панин несколько лет назад уехал на ПМЖ в Испанию. Там же теперь проживает и его супруга, юрист Ева Тарлакян. В феврале жена актера улетела отдыхать на Шри-Ланку, чтобы освоить серф. По словам Тарлакян, Панин должен был присоединиться к ней в марте, но теперь не знает, как быть. С перелетами между странами теперь сложно. Ева Тарлакян оказалась изолирована от актера.

Пока Алексей и Ева вынуждены быть в разлуке. Жена артиста ищет способы воссоединиться с любимым.

Рассказала Ева Тарлакян о самочувствии падчерицы Анны – дочери Алексей Панина от прошлых отношений. "У Нюси все хорошо. Учится", – поведала женщина. Анна, напомним, живет с отцом в Испании. Артист отсудил дочь у гражданской жены, актрисы Юлии Юдинцевой.

Напомним, Ева Тарлакян и Алексей Панин поженились в конце 2020 года. Будущую супругу актер встретил на вечеринке. Ева и Алексей сразу нашли общий язык. Оказалось, что они оба нудисты.

"Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно", – говорит об Алексее Панине супруга.

Тарлакян ценит внутреннюю свободу Панина. Артист напомним, поддерживает ЛГБТ-движение и считает себя бисексуалом. Алексей не скрывает, что имеет сексуальное влечение не только к женщинам, но и к мужчинам и не гнушается гей-утехами.