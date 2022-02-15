"Непристойный секс": обвешанному гей-флагами Панину дали по морде

Психолог Олег Долгицкий прокомментировал очередную выходку Алексея Панина.

Алексей Панин всегда, мягко говоря, удивляет своими действиями и громкими заявлениями. На этот раз актер выложил пост, сопроводив его "эмоджи" в виде разноцветных флагов. Напомним, что артист уже несколько раз появлялся в кадре с символикой ЛГБТ. Например, не так давно всплыла фотография, где артист сидит на цветной лавочке, а на лице у него – такая же маска.

"Панин является сторонником либеральной идеологии. В интервью Гордону он отметил, что "ценности хоть в России, хоть в Америке, хоть в Китае должны быть одни и те же". ЛГБТ является частью этой повестки, поэтому он ее также активно защищает. Там же в интервью он считает совершенно нормальным, что люди в знак солидарности с ЛГБТ вывешивают флаги. Однако, на деле люди по своей природе противоречивы не только по отношении друг к другу, но и к самим себе. Панин при этом говорит, что в первую очередь среди этих ценностей должны быть добро и любовь. Но дело в том, что для одних любовь стоит на первом месте, а для других – честь. Поэтому один человек может позволить себе бросить семью из-за любви, а другой – нет", – сказал Олег Долгицкий.

Психолог объяснил, откуда у звезды такая любовь к этой тематике. Все оказалось очень просто.

"Для Панина ЛГБТ – это возможность выражать свою свободу. Проблема в том, что кроме свободы у человека должна быть и ответственность. На мой взгляд, крайне безответственно пиариться в СМИ через откровенно непристойный секс, скандалы. Да, это проявление свободы, но также это пример полной безответственности. Поддержка ЛГБТ со стороны Панина, на мой взгляд, – это пример безответственности", – буквально дал по морде эксперт.