"Сексуальный фетиш": Извращенца Панина возбудил мат про мужские гениталии

Актер Алексей Панин эмигрировал в Испанию задолго до начала спецоперации на Украине. Он получил за границей вид на жительство, поэтому активно продолжает транслировать негатив в адрес России.
Причины этому есть. Как минимум, артист обижен на соотечественников, ведь они признали его извращенцем. Мужчина публично освещал свое участие в однополых интимных связях. К тому же в Сети распространены провокационные ролики с его участием.
Сейчас Алексей Панин ведет блог в "Инстаграм", а россияне безудержно его критикуют. Как признался сам актер, в сообщениях ему пишут мат с упоминанием мужских гениталий. Увидев дерзкие словечки, кинодеятель раскрыл рот пошире и записал видео в порыве возбуждения.
"Почему вы посылаете меня на ***, если вы на меня подписаны?! У вас что, такой сексуальный фетиш?" — произнес мужчина, глядя в камеру вытаращенными глазами.
Напомним, ранее Алексей Панин признавался, что наследница стесняется обсуждать с ним интимные вопросы. Звезда воспитывает 14-летнюю дочь Анну, воспитание и будущее которой беспокоит российский народ.
Как писали "Дни.ру", психолог объяснил любовь артиста к ЛГБТ-тематике. По мнению эксперта, так Алексей Панин выражает свою свободу. Поведение актера сочли безответственным.