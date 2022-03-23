Галкина и Меладзе гонят взашей с "Голубых огоньков": С концертами будет плохо

Дело в том, что знаменитости эмоционально и критически высказались о спецоперации на Украине. После этого многие россияне активно стали выражать свое недовольство в адрес звезд.
Так, Максим Галкин столкнулся с отменой концертов и потерял почти все рекламные контракты, после чего покинул Россию вместе с Аллой Пугачевой и их детьми. Вера Брежнева тоже сейчас не в России.
По данным телеграм-канала "Звездач", скоро у ряда артистов исчезнет возможность появляться на новогодних "Голубых огоньках". Вероятно, их заменят другими исполнителями. "С концертами будет плохо, вряд ли им удастся их собирать. Им не удастся петь в Новый год на телеканалах, получать гранты, дотации, участвовать в государственных праздниках", – заявил руководитель PR-агентства Антон Вуйма.
По мнению эксперта, певцы откладывают выступления, потому что боятся попасть под санкции. Он предположил, что звездам позвонили представители западных стран и пригрозили, что, если они будут выступать в России, то их виллы и счета арестуют. Вуйма считает, что единственным вариантом для этих артистов останутся заграничные корпоративы.