Семенович рассказала правду о своей выдающейся груди

За годы, проведенные певицей на сцене, выдающаяся грудь Анны Семенович стала практически ее визитной карточкой. Мужчины смотрят на фигуру блондинки с нескрываемым восхищением, а женщины – нередко с завистью. И всех при этом мучает вопрос, является ли грудь настоящей.
Экс-солистке группы "Блестящие" не раз приходилось отвечать на подобный вопрос, но его задают вновь и вновь. Недавно в своих соцсетях под собственным фото с глубоким декольте Семенович в очередной раз рассказала правду.
"Конечно," – подчеркнула звезда в ответ на вопрос, натуральная ли у нее грудь.
Судя по всему, сама блондинка вовсе не стесняется повышенного внимания к своему бюсту. Провокационными нарядами Анна Семенович часто специально подчеркивает свои выпуклые формы.
Напомним, что недавно певица решила еще больше усовершенствовать свою фигуру и сделала липосакцию. Экс-солистка "Блестящих" откачала жир с рук и зоны подбородка. Результаты этой непростой процедуры впечатлили звезду практически сразу, но для достижения окончательного и наилучшего эффекта потребовалось время и определенная реабилитация.
А недавно "Дни.ру" рассказывали о том, что после перенесенной операции Анна Семенович позеленела – организм 42-летней звезды ослаб.