Голая Семенович в ванне смачно чмокнула губами камеру

Российская певица и телеведущая Анна Семенович для привлечения поклонников пустила в ход тяжелую артиллерию.

После того, как Роскомнадзор принял решение заблокировать на территории России "Инстаграм", звезды столкнулись с ужасающими финансовыми потерями. Рекламные контракты расторгнуты, артисты впали в депрессию.

Все начали судорожно искать новые платформы, но наработать прежнюю аудиторию не так то легко. В ход идет все, в зависимости от того, кто что умеет.

Анастасия Волочкова показала голую грудь, Настасья Самбурская зарегистрировалась на сайте для взрослых с эротическим контентом, а Анна Семенович и вовсе обнажилась полностью. А что делать? Если по быстрому заманить поклонников на другие каналы можно, пожалуй, только так.

На днях Анна Семенович решила пообщаться со своими поклонниками в "Телеграм". Для этого она залезла в ванную с пеной и начала оттуда вещать.

"Инстаграмщики* мои, доброе утро! Как ваши дела? Мне уже сегодня лучше. Ну скажите, вы посмотрели тест? Кто сразу заметил обезьяну, кто рыбу? Все психически здоровы? хорошего дня!" – сказала Семенович.

В конце она послала подписчикам смачный поцелуй.

"Инстаграм"* – соцсеть, заблокированная на территории России по решению Роскомнадзора.