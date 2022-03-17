После перенесенной операции Семенович позеленела

Анна Семенович напугала фанатов рассказом о болезни. Певицы выглядит неважно.

В последнее время бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович всерьез занялась своей внешностью. Она работает над фигурой, поддерживает лицо в порядке и следит за образом жизни.



В последнее время Анна Семенович стала активно развивать новую площадку "Телеграм" и показывать фанатам свой быт. В частности артистка рассказала, что недавно перенесла липосакцию. Однако после этого ее организм, судя по всему, ослаб.

На днях Анна Семенович рассказала поклонникам, что заболела. Звезда простудилась и чувствует себя плохо. Артистка показала фанатам свое лицо без фильтров и признала, что выглядит неважно.

"Вот оно, это лицо. Без косметики, без фильтров, с температурой. Вот так я выгляжу. Мне кажется, не немножко даже позеленела. Но все-таки человек болеет, борется с температурой", – заявила Анна Семенович.

Певица также добавила, что испытывает сонливость из-за простуды. В прямом эфире в своей соцсети Анна Семенович измерила температуру и продемонстрировала результаты – 37,7.

Ранее "Дни.Ру" писали о том, что Анна Семенович предстала перед поклонниками совершенно без одежды и в ванне с пеной.