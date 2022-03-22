"Главное – здоровье": сильно исхудавшая Лолита утонула в старом платье

Накануне певица вышла на связь со своими поклонниками в соцсети "Телеграм", чтобы рассказать о своих творческих планах, а заодно показала себя в старом платье. Этот знаменитый наряд Лолите Милявской подарила сама Вивьен Вествуд, поэтому он имеет для певицы большое значение.
Когда-то платье не сходилось на Милявской, теперь же сильно исхудавшая артистка в нем практически утонула. Наряд откровенно висит на изменившейся фигуре Лолиты, однако она решила, что не будет ничего ушивать.
"Пусть висит: самое главное – здоровье," – весело заявила певица.
Пользователи Сети считают, что в последнее время Лолита скинула как минимум 30 килограммов лишнего веса и дело точно не обошлось без пластической операции. Сама Милявская спокойно реагирует на эти слухи и просто старается не обращать внимания на сплетни.
Недавно Милявская рассказывала, что она худела под контролем врача-эндокринолога, чтобы не навредить своему здоровью. По данным медика, она потеряла всего лишь 12 килограммов, хотя ей и самой кажется, что эта цифра больше. Помимо похудения Лолита также сменила стиль на более сдержанный и сделала новую прическу – все это помогло создать новый образ звезды.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лолита Милявская призналась в воровстве.