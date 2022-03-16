Узнавшая об инфицировании Лолита рассталась с любовником: Завалил квартиру цветами

Недавно певица Лолита собиралась замуж, но планы рухнули.

После скандального развода с Дмитрием Ивановым певица Лолита Милявская начала встречаться с бизнесменом, которого всячески скрывала от общественности. Звезда уже собиралась идти под венец, но что-то пошло не так. Как выяснилось, 58-летняя Лолита рассталась с возлюбленным. Это произошло после того, как звезда перенесла ковид.

"Я карантинила десять дней, и все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), — даже он завалил всю квартиру цветами и продуктами", – рассказала Лолита.

Артистка с присущим себе юмором отнеслась к заботе близких. Она даже сначала попросила друзей прекратить присылать ей еду, но в конечном итоге все с удовольствием употребила.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лолита Милявская призналась поклонникам в воровстве. Это помогло ей не умереть от голода в былые времена и научило выживать в любой кризис. Речь шла о студенчестве, когда прокормиться на одну стипендию, пусть даже и повышенную, было невозможно. Лолите повезло. Тогда ей простили кражу.