Лолита Милявская призналась в воровстве

Лолита Милявская не боится трудностей. В студенчестве она получила от жизни отличную закалку, поэтому уверена, что при любом раскладе с голоду не помрет. И других научит, как жить! По словам певицы, она всегда отлично училась и получала повышенную стипендию, но все равно с финансами были большие проблемы. Поэтому сейчас ей любой кризис кажется ерундой.
"Помню, воровала с колхозного поля картошку, волокла на себе мешок, чтобы был запас на всю зиму", – рассказала Лолита Милявская.
Начальник колхоза вычислил "преступников" и сначала хотел наказать. Но потом сжалился над несчастными студентами и решил, что от одного мешка картофеля колхоз не пострадает.