Говорят, что пластику сделала: Исхудавшая Лолита откровенно о лишнем весе

Лолита сбросила 12 килограмм, что очень сильно изменило ее внешность.

Эпатажная артистка никогда не скрывала своего тела за бесформенной одеждой, ее порой вызывающие наряды всегда провоцировали уйму сплетен. Внешность Лолиты не переставали обсуждать до ее впечатляющего похудения, а после эта тема стала излюбленной у фанатов. В Сети говорят, что певица сделала операцию, похудела на 30 килограмм.

Лолита откровенно рассказала о лишнем весе и о том, что сделала для таких заметных изменений. Для того, чтобы не навредить здоровью при похудении, артистка обратилась к эндокринологу, который контролировал процесс. Помимо избавления от лишнего веса звезда сменила стиль, стала одеваться более сдержанно и элегантно, сменила прическу.

На слухи о пластической операции Лолита реагирует спокойно. "Я никогда не обращаю внимания на сплетни и на какие-то пересуды. Ребра вот при вас пересчитала – все на месте. Я скинула всего 12 килограммов, а всем кажется, что килограмм 30. Хотя и мне кажется, что больше, но мой врач говорит, что именно столько", – прокомментировала ситуацию артистка.

Также Лолита рассказала о генетическом тесте, который показывает предрасположенности человека к тем или иным вещам. Певица призналась, что танцы ей даются крайне тяжело как раз из-за генетики, а вот "ген плохого водителя" роли не сыграл, за 20 лет стажа не было ни одной аварии. "А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу себе до сих пор позволить выпить", – заключила звезда.