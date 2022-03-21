Говорят, что пластику сделала: Исхудавшая Лолита откровенно о лишнем весе

Эпатажная артистка никогда не скрывала своего тела за бесформенной одеждой, ее порой вызывающие наряды всегда провоцировали уйму сплетен. Внешность Лолиты не переставали обсуждать до ее впечатляющего похудения, а после эта тема стала излюбленной у фанатов. В Сети говорят, что певица сделала операцию, похудела на 30 килограмм.
Лолита откровенно рассказала о лишнем весе и о том, что сделала для таких заметных изменений. Для того, чтобы не навредить здоровью при похудении, артистка обратилась к эндокринологу, который контролировал процесс. Помимо избавления от лишнего веса звезда сменила стиль, стала одеваться более сдержанно и элегантно, сменила прическу.
На слухи о пластической операции Лолита реагирует спокойно. "Я никогда не обращаю внимания на сплетни и на какие-то пересуды. Ребра вот при вас пересчитала – все на месте. Я скинула всего 12 килограммов, а всем кажется, что килограмм 30. Хотя и мне кажется, что больше, но мой врач говорит, что именно столько", – прокомментировала ситуацию артистка.
Также Лолита рассказала о генетическом тесте, который показывает предрасположенности человека к тем или иным вещам. Певица призналась, что танцы ей даются крайне тяжело как раз из-за генетики, а вот "ген плохого водителя" роли не сыграл, за 20 лет стажа не было ни одной аварии. "А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу себе до сих пор позволить выпить", – заключила звезда.