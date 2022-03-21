Раздувшаяся во время беременности Рапунцель из "Дома-2" рассказала о похудении

Экс-участница "Дома-2" рассказала, что после первой беременности знает, как нужно следить за своим телом, чтобы быть в форме. Тогда Алену буквально раздуло, но она сумела вернуться к привычному весу.
"Я склонна к полноте. Если я буду много есть, я буду набирать вес. У меня есть своя формула: я могу есть два раза в день нормальную пищу, и два-три раза в день я люблю есть сладкое. Сейчас я его не ем из-за грудного кормления. Я всегда ухаживаю за своей кожей, делаю обертывание, скрабы, кремы. У меня нет ни одной растяжки, нет целлюлита после родов, хотя я набрала 25 килограммов. Я ежедневно мазалась кремами и определенными маслами", – рассказала Алена.
Рапунцель поделилась, что особенно ей помогала поддержка близких, поэтому в свое время она смогла сбросить более 20 килограмм. Сейчас Алена успешно приходит в форму, так как уже знает, что нужно ее организму.