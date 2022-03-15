Звезду "Дома-2" Рапунцель поздравляют с рождением ребенка: Здоровья малышу!

В день родов 25-летняя звезда телестройки детально делилась своими переживаниями с поклонниками в соцсети. Она рассказывала о том, через какие трудности прошла, вынашивая малышка, а также о скандалах с избранником. – Ильей Семиным.
В роддом Алена Рапунцель прибыла 14 марта. Ее сопровождал возлюбленный. Девушка сообщила, что роды прошли без осложнений, они с ребенком чувствуют себя хорошо. У звезды шоу "Дом-2" появился на свет сын. "Здоровья малышу!", – поздравляют экс-участницу реалити-проекта в Сети.
Напомним, первого сына Алена Рапунцель родила от коллеги по шоу "Дом-2" Ильи Яббарова. С Ильей Семиным же девушка познакомилась в ночном клубе, где тот работал стриптизером. Пара часто скандалила, расставалась, но все же мирилась.
Сейчас счастливые молодые родители забыли
про склоки. Алена Рапунцель не раз говорила, что счастлива
рядом с избранником. К слову, Илья Семин очень привязался к сыну Алены Рапунцель. Поклонники надеются, что появление на свет еще одного
малыша лишь скрепит отношения темпераментной пары.