Родившая Рапунцель из "Дома-2" показала первое фото сына

Выпускница "Дома-2" Алена Рапунцель накануне родила сына.

Экс-участница популярной телестройки стала матерью во второй раз. Счастливая знаменитость тут же рассказала о своей радости подписчикам, а вскоре даже показала первое фото сына. На снимке, который появился на портале Teleprogramma.pro, запечатлен крохотный малыш в бирюзовом комбезе. Опасающаяся недобрых взглядов Алена Рапунцель предусмотрительно скрыла лицо новорожденного, поэтому сказать, на кого похож ребенок, пока невозможно.

Напомним, что отцом малыша стал Илья Семин. Для мужчины мальчик является первенцем в то время, как у самой Алены Рапунцель уже есть один сын – трехлетний Богдан от Ильи Яббарова, который был прежним избранником знаменитости.

Подписчики Алены Рапунцель пришли в восторг от трогательного фото младенца и завалили молодую мать поздравлениями и пожеланиями здоровья ее маленькому сыну. Фолловеры экс-участницы телестройки надеются, что ребенок еще больше скрепит союз Рапунцель и Семина. В прошлом пара не раз скандалила – доходило даже до расставания. Сейчас в семье все хорошо, и молодые родители наслаждаются своим новым статусом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что вторая беременность давалась Алене Рапунцель тяжело и в какой-то момент женщина даже отчаялась. К счастью, роды прошли благополучно.