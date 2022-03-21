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Продажная дрянь: Клейменов о шпионаже сорвавшей эфир "Времени" женщины с плакатом

Продажная дрянь: Клейменов о шпионаже сорвавшей эфир "Времени" женщины с плакатом

Кто бы мог подумать, что эфир информационной программы "Время" от 14 марта попадает во все мировые сводки новостей! Для этого было нужно не так много – чтобы какая-то сотрудница канала ворвалась в студию и начала кричать непотребство.
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Очередной выпуск программы "Время", который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, оказался сорван. Ведущая Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, когда в студию ворвалась хулиганка с плакатом и стала кричать гадости Но Андреева, как настоящий профессионал, и бровью не повела.

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 Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

После того эфира ведущей одним из первых со словами поддержки позвонил министр иностранных дел Сергей Лавров. А потом за Андрееву вступился директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, который и сам работал когда-то в кадре. "Мое служебное положение обязывает", – пояснил он. И на Марине Овсянниковой камня на камне не оставил!

"Если бы не нынешняя ситуация, я не узнал бы многого о своих коллегах – людях, с которыми бок о бок проработал не один десяток лет, – говорит Клейменов. – Слава богу, в основном я ни в ком из своих товарищей не разочаровался. Кроме единственного исключения, которое, может, и не стоило упоминания, если бы не это обстоятельство".

"Через считанные минуты после этого эфира эта горячая новость появилась во всех ведущих мировых СМИ, а у телецентра стоял адвокат женщины с плакатом, – удивлен Клейменов. – А незадолго до этого, по нашим данным, Марина Овсянникова говорила с английским посольством, не с визовым центром! Кто из вас вел телефонные переговоры с иностранным посольством, с его сотрудником? Я вот, например, никогда не вел".

При этом Клейменов не хочет говорить о возможном шпионаже дебоширки, сорвавшей эфир. "Этим пусть специально обученные люди занимаются, – пояснил он. – Я же за то, чтобы называть вещи своими именами. И только. Эмоциональный порыв – это одно. А предательство – совсем другое. И когда человек предает свою страну и заодно всех нас, людей, с которыми бок о бок проработал почти 20 лет... Предает холодно, расчетливо, за твердо оговоренный бонус. Кстати, чтобы и другого не лишаться – акцию женщина с плакатом приурочила точно к получению очередной зарплаты. Так вот, предательство – это всегда личный выбор каждого человека. Но назвать вещи своими именами обязательно надо. Ведь если бы известный поступок за 30 серебряников назвали бы "порывом души", то глядишь, мировая история пошла бы иначе".

Клейменов пожелал всем здоровья. "Даже предателям. Им и так с этим грузом жить дальше", – подчеркнул он.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2022, 10:52 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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