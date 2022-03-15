"Честнее было бы уволиться": Березин о сорванном гадким дебошем прямом эфире Андреевой

"Эту хулиганскую выходку девушки с плакатом я считаю не просто спланированным хайпом, но и неуважением к миллионам зрителей, которые у экранов, к сотням людей, которые находятся за кадром, и к ведущему, который, работая в прямом эфире, считай, находится в открытом космосе", – говорит Владимир Березин.
Ему досадно, что подобное случилось в момент очень сложной работы, которая ложится не плечи ведущего в момент прямого эфира. "Никаких задержек в эфире "Времени" нет, ничего вырезать нельзя, – пояснил диктор. – Это тяжелейшая нагрузка! Но профессионализм, техника, многолетняя привычка и хорошая дикторская школа помогли Кате в кадре даже бровью не повести. Это потрясающее самообладание!"
"Ведущий прямого эфира – это как Зоя Космодемьянская, как Александр Матросов, – считает Владимир Березин. – Для него нет ничего важнее работы в кадре, а на происходящее вокруг должно быть наплевать".
У самого Березина случались подобные казусы. "Помню, как подо мной во время утренней передачи развалилось кресло, но я сказал, что это прямой эфир и всякое бывает, улыбнулся и продолжил программу", – рассказал диктор.
"Конечно, я сейчас мыслями рядом с Катей, думаю о том, как сам бы повел себя, корпоративная солидарность призывает меня к этому, – продолжает диктор. – Что же касается этой девушки с плакатом, то, на мой взгляд, честнее было бы уволиться, перестать получать зарплату, если считаешь, что твои взгляды отличаются. Но нет, она подготовилась, сделала макияж, чтобы устроить эту провокацию".
Многих удивляет, как посторонний человек вообще мог проникнуть в студию. Владимир Березин говорит, что с улицы туда просто так не войти. "Когда я работал ведущим, то всякий раз при входе должен был предъявлять удостоверение с особым допуском в зону прямого эфира, – пояснил Владимир. – На входе в эту зону стояли два милиционера и строго следили за входящими".
"Сегодня в телецентре "Останкино" действует электронная система пропусков, – пояснил Березин. – Думаю, после этого вопиющего в своем безобразии случая она будет пересмотрена и ужесточена, чтобы исключить подобные проникновения впредь".