"Честнее было бы уволиться": Березин о сорванном гадким дебошем прямом эфире Андреевой

Очередной выпуск программы "Время", который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, оказался сорван. Ведущая Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, когда в студию ворвалась неадекватная хулиганка с плакатом и стала кричать непотребное. Но Андреева и бровью не повела. О профессиональной выдержке и самообладании во время прямого эфира "Дни.ру" рассказал диктор Владимир Березин, который много раз вел выпуски новостей на разных каналах.



прочитано 8795 раз