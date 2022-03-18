"Могла дать в лицо и облить зеленкой": Андреева плюнула в сорвавшую эфир "Времени" предательницу

Очередной выпуск программы "Время", который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, оказался сорван. Ведущая Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, когда в студию ворвалась неадекватная хулиганка с плакатом и стала кричать непотребное. Но Андреева и бровью не повела. А теперь ведущая рассказала о том скандальном эфире.



"Я сидела и приняла решение сама, что не обернусь, не дрогну, а ведь она могла дать мне по голове, облить меня зеленкой, сделать что угодно, – говорит Андреева. – Если бы меня спросили, как я к ней отношусь.... Я вольтерьянец. "Я не согласна с вашими убеждениями, но готова отдать жизнь за то, чтобы вы могли их высказать" – это мое кредо. Но ее считаю предательницей. Мы вместе прошли такие тяжелые испытания. Информационная работа – это очень трудно. Захват заложников, подводная лодка "Курск", Беслан, "Норд-Ост", война в Ираке и Дагестане.... И когда внутри воровка на доверии... Ее пропустили в студию, потому что мы все ее знаем, не было ощущения, что это опасно. А она нас всех подставила".

Андреева считает, что если сорвавшей эфире даме так противно работать, то почему она не уволилась с Первого канала. "У меня два редактора подошли и сказали, что не будут работать, не можем. Они просто ушли – найдут себе другую работу. И я их позицию понимаю. Но когда ты используешь положение в личных целях... Уволься и говори, что хочешь", – говорит телеведущая.

Во время мастер-класса в Высшей школе "Останкино" Екатерина Андреева пошутила, что ей нравятся стоп-кадры, которые разлетелись по Интернету. Кстати после того, сорванного безумной гражданкой эфира, Андреевой позвонил министр иностранных дел Сергей Лавров, чтобы выразить слова поддержки.