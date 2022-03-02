Господи, спаси: Жена Резника страстно молится о рабе Божием Владимире Жириновском

"Владимир Вольфович! Родной наш! Раб Божий Владимир! Пусть Господь поможет Вам и даст Вам новые силы, духовные и физические! Бесконечно любим! Пожалуйста, выздоравливайте быстрее! Россия ждет своего Пророка здоровым. От Ильи Резника поклон и пожелания Здравия, многихи благих лет. Аминь", – написала третья жена Резника на своей странице в социальной сети.
А чтобы горячая молитва точно дошла до адресата, через пару часов Ирина Романова повторила на "Фейсбуке": "Гений Владимир Вольфович! Пророк! Рабу Божьему Владимиру сил и терпения! ! Дай Бог здравия! Сил духовных и физических! Аминь".
Напомним, Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу в начале февраля с диагнозом COVID-19. При этом политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он сделал восемь вакцин. Врачи полагали, что столь частые прививки могли подорвать его здоровье. В итоге пресса сообщала даже, что Жириновскому, мол, становится все хуже, его ввели в состояние медикаментозной комы для полного перехода на ИВЛ. Но окружение слухи опровергало.