"Всем привет!": сбежавший Васильев вернулся на родину из Франции

В непростые времена многие российские звезды подверглись критике за то, что покинули страну. Кто-то срочно уехал в отпуск в Израиль, кто-то в Эмираты. Разбежались кто куда. Артистов обвиняют в том, что они уехали в эмиграцию. Но практика показывает, что это были временные меры.
Модельер Александр Васильев не стал исключением. Он уехал во Францию. Но теперь вернулся на родину.
На днях Васильев с радостью сообщил, что вернулся в Москву и готов приступить к работе. По словам модельера, он выезжал из страны ради срочных рабочих дел.
В своем видеообращении Александр Васильев как будто оправдался за свой временный отъезд из страны. Он с натянутой улыбкой объяснил, что продолжает работать в России и преподает в МГУ. Также он поведал о планах на поездку в Калининград, где у него запланировано несколько новых проектов.
"Затем начнутся новые съемки "Модного приговора". Всем привет из Москвы", – рассказал Васильев.
Напомним, что в последние две недели из эфирной сетки вещания на российском телевидении ушли все развлекательные программы. Не показывают "Вечерний Ургант", "Мужское/Женское", "Модный приговор".