"Нафиг никому не нужен": Ушедшего Александра Васильева облили грязью

Народ набросился с критикой на Александра Васильева после известий о его уходе.

На днях поклонники знаменитого историка моды были шокированы внезапной новостью: любимую многими зрителями программу "Модный приговор" сняли с эфира, соотвественно и ее бессменный ведущий Александр Васильев ушел с телеэкранов.

Вместе с тем мэтр объяснил причины исчезновения передачи из сетки вещания: по его словам, съемки стало невозможно осуществлять на фоне закрытия многих магазинов, привозивших вещи с Запада. При этом, когда процесс создания программы возобновится, историк моды не уточнил. Среди ярых поклонников "Модного приговора" воцарила паника, на страницах Васильева в соцсетях появилась масса сообщений с единственным вопросом: когда же зрители увидят любимых ведущих? Поэтому историк моды решил внести ясность по поводу возвращения проекта, чтобы усмирить возмущенную публику.

"Отвечаю: "Вернётся!". Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ. А потому – до встречи на Первом канале!", – написал он на своей странице в "Инстаграме".



Однако не все эту новость восприняли с восторгом. Как известно, Васильев сейчас находится во Франции, где у него есть свое жилье. Поклонников разгневал тот факт, что историк моды, подобно многим звездам шоубизнеса, сбежал из России, а потому накинулись на него с критикой.

"Уехал и уехал, живи. Нафиг никому не нужен и передача тоже. Показывай там, где живешь. Александр, у нас уже изменилось отношение к вам. Оставайтесь на ПМЖ там, где вы сейчас.", – написал кто-то из разъяренных пользователей.