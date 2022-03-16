"Довел его": Родственники плюнули на деньги Аморалова для похорон солиста "Отпетых мошенников"

Оказывается, Сергей Аморалов предлагал родным умершего Тома Хаоса оплатить его похороны, но они отказались от его предложения. Поговаривают, что музыкант покинул коллектив из-за денежных споров с коллегой.
Дело в том, что Сергей Аморалов, по имеющимся данным, долго не доплачивал значительную часть средств с выступлений "Отпетых мошенников" Тому Хаосу, передает Пятый канал. Жена участника группы Гарика Богомазова поделилась подробностями трагической истории.
Она заявила, что они с супругом пребывают в шоке из-за того, что Том Хаос решил окончить свой земной путь. По ее словам, певец был сильно подавлен из-за Сергея Аморалова. "Тот довел его", – отметила женщина.
Напомним, Том Хаос после ухода из известного коллектива в конце августа 2021 года начал сольную карьеру. У музыканта были большие планы, которые он успешно их воплощал в жизнь. Артист являлся частью группы "Отпетые мошенники" с ее основания — с 1996 года.
Ранее многие звезды отечественного шоу-бизнеса отреагировали на смерть Тома Хаоса. Среди них – Оскар Кучера, Ольга Бузова, Юлия Беретта, Анна Семенович, Стас Костюшкин и другие.