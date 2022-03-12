"У тебя там отличная компания": Кучера высказался о смерти солиста "Отпетых мошенников"

Российские знаменитости в шоке из-за внезапной кончины музыканта Тома Хаоса (Вячеслава Зинурова). Многие не верят в случившееся.

Известного певца не стало 10 марта. Ему было 50 лет. Коллеги запомнили артиста светлым и добрым человеком, который, казалось бы, не мог решить расстаться с жизнью.

В своих инстаграм-аккаунтах десятки артистов выразили слова соболезнования и скорби из-за случившегося. Телеведущий Оскар Кучера близко дружил с Томом Хаосом. "Как же так... Сейчас у тебя там отличная компания, делай свои миксы, пиши песни... Царствия Небесного...", – высказался актер.

Стас Костюшкин отметил, что у него была интересная идея сотрудничества с коллегой. "Славик, прощай друг", – написал певец в соцсети. В свою очередь ведущая Алла Довлатова очень эмоционально отреагировала на смерть Тома Хаоса: "Ну как же так??? Мы все тебя так любили!!! Почему???".

Принесла свои соболезнования и Ольга Бузова. Звезда отметила, что никакие слова не могут помочь в данной ситуации. В шоке от трагедии и Анна Семенович.

Экс-солистка группы "Стрелки" Юлия Беретта тоже оставила слова скорби в своем инстаграм-аккаунте. Она не верит, что Том Хаос покончил с собой. "Жуткая новость", – констатировала знаменитость. Она отметила, что Вячеслав был "замороченным", но и жизнерадостным человеком.

Актриса Ольга Сидорова заявила, что раздавлена известием о смерти солиста "Отпетых мошенников". "Что происходит в мире...", – недоумевает артистка.

Напомним, тело исполнителя обнаружил его сосед в Московской области. Известно, что Том Хаос планировал дать два интервью 10 марта, но в определенный момент перестал выходить на связь.