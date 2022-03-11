"Мне очень жаль, что это произошло": Том Хаос из "Отпетых" успел исповедаться перед самоубийством

10 марта стало известно, что участник группы "Отпетые мошенники" совершил самоубийство. Но перед этим он успел поставить точки в нескольких вопросах.

За сутки до печальной вести о внезапном уходе солиста группы "Отпетые мошенники»" журналисты программы PROновости на "МУЗ ТВ" взяли интервью у Вячеслава Зинурова (псевдоним Том Хаос) о конфликте с другим участником легендарного состава – Сергеем Амораловым.

"Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не дает нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем", – говорил Том. В прошлом году он ушел из группы после 25 лет сотрудничества с Амораловым и стал выступать с другим экс-солистом, покинувшим группу в 2011 году, Гариком Богомазовым. Так появились два состава с одним названием. По словам Тома, лидер "Отпетых мошенников" забирал себе большую часть гонораров, хотя все расходы группы делились пополам. Накануне гибели Том и Гарик собирались судиться с Сергеем.

"С ним было очень тяжеловато разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, что происходит… с человеком что-то поменялось. Я доверял этому человеку, знал, что работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам... Я думаю, и название должно было быть 50 на 50. Обсудил бы со мной", – сожалел артист.

В своих заявлениях накануне смерти Том был настроен решительно и хотел скорее добиться справедливости в споре. "Несправедливо получается. Я готов бороться, потому что мне хочется, чтобы была справедливость. Наверное, для него считается, что деньги решают всё. А мне кажется, что справедливость является самым главным фактором. Мне очень жаль, что это произошло. Потому что где-то в душе и в сердце я всё равно уважаю этого человека, хотя даже у нас произошли такие вещи", – исповедался он.