"Почему он такой серый": народ в ужасе бежал от гроба самоубийцы Тома Хаоса

На Ховринском кладбище в Мытищах похоронили бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова, который выступал под псевдонимом Том Хаос. 50-летний певец покончил с собой в деревне Капорки Московской области. Его тело обнаружили, когда он не явился на телесъемки...



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