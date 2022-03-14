"Почему он такой серый": народ в ужасе бежал от гроба самоубийцы Тома Хаоса

Проститься с известным музыкантом пришло до обидного мало людей. Да и для них вид Вячеслава в гробу стал шоком. Особенно жутким казался серо-землистый цвет лица покойного.
Судебно-медицинский эксперт оценил посмертные изменения и пояснил "Дни.ру", что в этом землистом цвете нет ничего странного для способа, которым артист решил свести счеты с жизнью. "В первые минуты развиваются обширные изменения окраски тканей из-за давления на яремные вены, когда кровь смогла войти в ткани лица через общие сонные артерии и позвоночные пути, но не смогла выйти из этих тканей – говорит специалист. – В итоге изменение цвета кожи настолько интенсивно, что лицо становится серым, почти черным".
При таком способе самоубийства, как пояснил специалист, могут вывалиться язык и выпучиться глаза. Потому не исключено, что черные очки, в которых похоронили Тома Хаоса, должны были скрыть какие-то видимые изменения. Хотя все думали, что это – часть узнаваемого при жизни имиджа.
Как полагают друзья, причиной суицида музыканта могла стать затяжная депрессия и конфликт с бывшими коллегами по "Отпетым мошенникам"...