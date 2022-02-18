Отчаявшаяся из-за проблемной беременности Рапунцель из "Дома 2" заговорила об уходе: Устала!

В жизни звезды "Дома 2" Алены Рапунцель сложные времена.

Выпускница популярного шоу вовсю готовится к родам, однако, есть вероятность, что проходить они будут со сложностями. Недавно она призналась, что с малышом могут быть проблемы.

Подписчики Рапунцель тоже замечают, что их кумир находится в подавленном состоянии, и даже на счастливых видео ее выдают грустные глаза. После такого комментария она решила прервать молчание и поделиться с поклонниками тем, что у нее на душе. Она призналась, что все это время старалась держать себя в руках, но сейчас это перестало получаться. По ее словам, жизнь для нее – одно сплошное испытание и в последнее время ее посещают тревожные мысли.

"Устала бояться... Иногда я просто хочу лечь лицом вниз в подушку и все, остановить это все", – заговорила об уходе экс-звезда телестройки.

Сделать это ее останавливает одно – ее дети, с которыми она просто не может так поступить. Рапунцель и без того сложно, ведь до родов ей остались считанные недели и есть вероятность появления на свет проблемного ребенка, так еще и хейтеры, которые желают смерти ей и ее семье, атаковали девушку.

"Конечно, у меня опускаются руки", – призналась Алена.

Напомним, первый ребенок в семье экс-участницы "Дома 2" появился с большими трудностями. Акушерам пришлось вызывать роды искусственно. Такой же участи девушка опасается и в этот раз.