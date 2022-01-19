Беременная Рапунцель из "Дома-2" о приеме психотропных лекарств: Боялась и плакала

В ожидании второго ребенка Алена Рапунцель сообщила о лечении. Звезда шоу "Дом-2" пошла на риск.

Экс-участница проекта "Дом-2" уделяет мнение чужим заботам, несмотря на свою беременность. Счастливая мать Алена Рапунцель является примером для своих фанатов и нередко дает им советы. В инстаграм-аккаунте девушка отвечает на вопросы поклонников, оказывая влияние на их судьбу.

Несколько лет назад звезда признавалась поклонникам, что принимала антидепрессанты. Недавно ее подписчица поинтересовалась, помогло ли лекарство. Алена Рапунцель охотно рассказала о том, что ей пришлось пережить.

По словам беременной женщины, она принимала психотропный препарат в течение года. "Сначала боялась и плакала, когда его назначили", — отметила знаменитость. Экс-участница шоу "Дом-2" заверила, что лекарство хорошо выручает людей с паническими атаками.

Стоит отметить, что Алена Рапунцель рисковала собой, согласившись пить антидепрессант. Такие медикаменты имеют массу побочных эффектов и могут навредить человеку. Психотропные препараты можно принимать людям строго по назначению и под контролем опытного врача.

Напомним, недавно звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель подверглась опасности — на нее упало зеркало. Девушка поранила живот, ей пришлось вытаскивать из тела осколки. Малыш знаменитости не пострадал — он должен родиться уже весной.