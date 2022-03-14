Режиссер назвал позорную причину изгнания Башарова из театра

Режиссер театра "Школы современной пьесы" Иосиф Райхельгауз вылил ушат помоев на оскандалившегося Марата Башарова.

В феврале 2022 года стало известно о том, что российского актера Марата Башарова с позором выгнали с работы. Репутация у него и до этого была подпорчена, но теперь скандал разразился с новой силой.

Режиссер театра "Школа современной пьесы", где в последнее время служил Марат Башаров, прогнал прочь звезду ленты "Граница. Таежный роман". Райхельгауз добавил, что Башаров повел себя так, как никогда не поведет себя нормальный "гражданин".

Также он раскрыл позорную причину, по которой выгнал Башарова. По его словам, актер в очередной раз сорвал гастроли из-за своего алкоголизма. Сам же 47-летний Марат Башаров сделал вид, что все нормально.



По словам режиссера, Марат Башаров ушел в очередной сильнейший запой. При этом такая картина происходит регулярно. Сначала коллеги пытались вразумить Башарова, наставить его на путь истинный, но все было тщетно, рассказывал режиссер на НТВ в эфире "Ты не поверишь!".

После ухода из театра "Школы современной пьесы" Марат Башаров не сидел долго на месте и нашел пристанище во МХАТе имени Горького. Однако поклонники всерьез боятся, что ни к чему хорошему это не приведет, и там актер опять вернется к пагубному пристрастию.