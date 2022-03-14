"Отслойка мягких тканей лица": разукрашенную Довлатову сняли в руках у хирурга

Телеведущая Алла Довлатова тщательно следит за внешностью. Она не скрывает, что в прошлом делала пластику. Ранее знаменитости удаляли грыжи под глазами. Кроме того, теледива частый гость в кабинете у косметолога. Несколько недель назад, например, Довлатова хвасталась результатом лазерной шлифовки лица и шеи.
В личном микроблоге Алла Довлатова сделала заявление, которое ничуть не удивило ее преданных поклонников. Ведущая сообщила, что в ближайшее время окажется на столе хирурга. Довлатова устала от полумер и собирается сделать подтяжку лица, а именно лба, век и подбородка.
"Смысл операции в поднадкостничной отслойке мягких тканей лица и их перемещении вверх", – раскрыла тонкости процедуры Алла Довлатова.
Эффект от операции на лице Довлатовой сохранится более чем на 10 лет. Доктора обещали Алле, что ее лицо после подтяжки будет выглядеть естественно. Никаких швов и рубцов на коже знаменитости не останется. Довлатова рассказала также, что операцию ей проведут с помощью медицинского эндоскопа – это значит, что сосуды и нервы на лице не будет повреждены.
Алла даже опубликовал фото, созданное в кабинете пластического хирурга. В кадре она запечатлена с разрисованным маркерами лицом – таким образом медик отметил места, которым необходима коррекция.