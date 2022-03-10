Изменившуюся до неузнаваемости Довлатову распекли за омоложение: Скрываете уродства

Актрисе и популярной ведущей в этом году исполнится 48 лет. Конечно, она, как и другие женщины, пытается хорошо выглядеть и следить за собой, однако после очередной процедуры поклонники обрушились на нее с критикой.
В конце февраля Довлатова пошла на лазерную шлифовку лица и шеи, однако, чтобы показать результат, ей пришлось подождать некоторое время, пока кожа после процедуры придет в себя и обретет красивый вид. Актриса буквально изменилась до неузнаваемости: цвет лица выравнился, мелкие морщины разгладились, а кожа полностью обновилась. На радостях Довлатова записала видео, чтобы сообщить, что абсолютно довольна результатом. Причем снялась она без сильного макияжа и без использования фильтров.
"Это так приятно, что можно оставаться молодой!", – написала она в своем микроблоге.
Вот только не все поклонники оценили результат омоложения, поэтому принялись писать под постом комментарии с критикой. По мнению некоторых пользователей, телеведущей процедура не пошла на пользу, а наоборот навредила. Поэтому взволнованные внешним видом кумира фанаты стали советовать ей немедленно остановиться.
"Аллка, что с тобой стало? Вы какая то отёчная стали. Чем вы хвастаетесь? Уродствами, которое пытаетесь скрыть?", – распекли гонящуюся за молодостью Довлатову подписчики.