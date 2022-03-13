"Даже если устроюсь на две-три работы": У резко обнищавшей звезды "Дома-2" отнимут квартиру

34-летняя Юлия Ефременкова прославилась благодаря шоу "Дом-2", а состояние сделала в соцсети "Инстаграм". Долгое время девушка роскошно жила благодаря рекламе, которую размещала в личном профиле с почти миллионом подписчиков.
14 марта доступ в "Инстаграм" заблокируют на территории России. Так решил Роскомнадзор. Юлия Ефременкова и ей подобные блогеры, имеющие благодаря соцсети приличный доход, останутся без гроша в кармане.
Общаясь с подписчиками микроблоге Ефременкова пожаловалась, что может остаться на улице. Как оказалось, квартира в Москве, которую недавно купила звезда телестройки, ипотечная. Ежемесячно Юлия должна отдавать банку крупную сумму. Без заработка в "Инстаграм" красавица не сможет осилить платеж. Банк может забрать жилище Ефременковой.
"Даже если я сейчас устроюсь на две или три работы, то у меня даже 1/3 не будет от прежнего заработка", – плачет звезда "Дома-2".
Юлия пытается переориентироваться на "Телеграм", сейчас она изучает принцип работы мессенджера. Пока у Ефременковой надежд мало. На новую площадку подписчики приходят неохотно.