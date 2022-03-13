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Шоу-бизнес
"Даже если устроюсь на две-три работы": У резко обнищавшей звезды "Дома-2" отнимут квартиру

"Даже если устроюсь на две-три работы": У резко обнищавшей звезды "Дома-2" отнимут квартиру

Юлия Ефременкова скоро потеряет миллионные доходы.

Продолжение: Звезду "Дома-2" Рапунцель поздравляют с рождением ребенка: Здоровья малышу!
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34-летняя Юлия Ефременкова прославилась благодаря шоу "Дом-2", а состояние сделала в соцсети "Инстаграм". Долгое время девушка роскошно жила благодаря рекламе, которую размещала в личном профиле с почти миллионом подписчиков.

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14 марта доступ в "Инстаграм" заблокируют на территории России. Так решил Роскомнадзор. Юлия Ефременкова и ей подобные блогеры, имеющие благодаря соцсети приличный доход, останутся без гроша в кармане.

Общаясь с подписчиками микроблоге Ефременкова пожаловалась, что может остаться на улице. Как оказалось, квартира в Москве, которую недавно купила звезда телестройки, ипотечная. Ежемесячно Юлия должна отдавать банку крупную сумму. Без заработка в "Инстаграм" красавица не сможет осилить платеж. Банк может забрать жилище Ефременковой.

"Даже если я сейчас устроюсь на две или три работы, то у меня даже 1/3 не будет от прежнего заработка", – плачет звезда "Дома-2".

Юлия пытается переориентироваться на "Телеграм", сейчас она изучает принцип работы мессенджера. Пока у Ефременковой надежд мало. На новую площадку подписчики приходят неохотно.

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Юлия Ефременкова с избранником. Фото: www.instagram.com/efremenkovvvva/www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2022, 23:57 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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