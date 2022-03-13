Скинувшая 40 килограмм пышка из "Дома-2" намекнула на беременность

Бывшая участница шоу "Дом-2" счастлива в браке с Иосифом Оганесяном. Пара воспитывает полуторагодовалого сына Стефана. Теперь же Саша Черно намекнула на то, что скоро в их семье появится еще один малыш.
Блогер опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото результата теста на беременность. Публикацию она сопроводила смайлом-эмодзи с сердечками. При этом сам показатель звезда телестройки скрыла стикером. Позже Саша Черно призналась, что всего лишь спровоцировала слухи о своем интересном положении.
Напомним, Cаша Черно и Иосиф Оганесян поженились в декабре 2018 года. Свадьба прошла в Москве. Основное торжество прошло на шоу "Дом-2". Темпераментная пара не раз собиралась разводиться, но каждый раз влюбленным удавалось помириться.
Как писали "Дни.ру", осенью 2021 года Саша Черно перенесла операцию по уменьшению желудка. С тех пор она часто рассказывает поклонникам о своем самочувствии и делится результатами похудения. Блогер сообщала, что после операции у нее изменились вкусовые предпочтения. Теперь она не хочет употреблять продукты, которые содержат сахар.
Саша Черно старается правильно питаться, ходит на массаж и занимается спортом. Девушка говорила, что до хирургического вмешательства страдала расстройством пищевого поведения. Одной из причин набора веса звезды реалити-шоу стал и гормональный сбой, вызванный рождением ребенка. Бывшая участница телестройки весила около 170 килограммов. Ей уже удалось сбросить 40 килограмм.