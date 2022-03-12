"У вас сын растет, вам не стыдно?": Выставившую голый зад Водонаеву затравили

Журналистка, как и многие публичные личности, отреагировала на скорый запрет "Инстаграм" на территории России. Блогерша переживает, что потеряет свою огромную аудиторию из соцсети. Чтобы этого не произошло, Алена Водонаева дала поклонникам инструкции о том, где ее можно будет найти.
Внимание аудитории она привлекла провокационным фото. На нем экс-участница шоу "Дом-2" позирует в бикини – с практически обнаженным задом. "Настало время этой фотографии. Была не была!", – подписала кадр Алена Водонаева.
Телеведущая также выложила QR-коды. Фолловеры по-разному отреагировали на такой хитрый ход. Многие раскритиковали знаменитость, пристыдив ее за фривольность. "Зачем это показывать, без этого не подписываются?", "Алена, у вас сын растет, вам не стыдно?", – обрушились на звезду критики.
Однако многим пышные ягодицы Алены Водонаевой пришлись по душе и вовсе не смутили. Они осыпали брюнетку комплиментами. "Шикарный вид", "Огонь, так держать!", – высказались поклонники.
Напомним, не так давно Алена Водонаева пережила два инсульта. В настоящее время, по словам блогерши, она сильно волнуется из-за того, что происходит в мире. Теледива заявила, что из-за стресса у нее начались панические атаки.