Серьезное ДТП: в семье Михалкова произошло несчастье

ДТП с участием представителя знаменитой кинодинастии произошло в Красногорском районе Подмосковья в окрестностях одного из элитных поселков примерно в половине одиннадцатого вечера 10 марта. Подробности инцидента пока не совсем ясны, кто именно был за рулем – тоже не сообщается. Известно лишь, что в аварии пострадал сам Петр Михалков и его 17-летний товарищ.
Как сообщает "МК", оба молодых человека были доставлены в больницу с сотрясением мозга. Степень тяжести полученных травм неизвестна, но уже понятно, что ДТП было довольно серьезным, раз потребовалась госпитализация. Остается надеяться на то, что жизни пострадавших ничего не угрожает. В семье Никиты Михалкова пока никак не комментировали произошедшее несчастье.
Пострадавший в аварии Петр является сыном старшего наследника Никиты Сергеевича – Степана, рожденного в браке с актрисой Анастасией Вертинской. Петр в отличие от других членов своей династии пока не стал связывать свою жизнь с кинематографом. Молодой человек учится в РАНХиГС на отделении маркетинга. Недавно в СМИ появилась информация о том, что он живет с дочерью знаменитой модели Натальи Бойковой.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что младшая дочь Никиты Михалкова Надежда рассказала о наболевшем.