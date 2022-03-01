От раздавленной страшной болезнью Казьминой избавилась родная мать

Вся страна переживает за состояние Алисы Казьминой, которая страдает от редкого заболевания.

Судя по всему, не все родственники бывшей жены Аршавина разделяют волнения поклонников. Как оказалось, в семье девушки разлад, а ее родная мать Наталья нанесла ей подлый удар.

Ранее в СМИ появилась информация, что конфликт с родственницей начался из-за того, что она якобы решила избавиться от своей тяжелобольной дочери и отправить ее на содержание хоспис, причем решение женщины поддержал и старший сын некогда возлюбленной знаменитого футболиста. Но сбагрить Казьмину у семейства не получилось: испугавшись за свое будущее, она взяла двух своих дочерей Есению и Алису и покинула дом. Кстати, Наталья утверждала, что ссора в семье имеет односторонний характер: мол именно Алиса ополчилась на маму и сына, а они вроде как с ней и не ругались.

Но, судя по всему, не все так гладко, а разрешить назревший конфликт матери и дочери так и не удалось. У Натальи все же получилось избавиться от своей больной родственницы, но немного иным способом. Женщина просто-напросто отписалась от родной дочери в Instagram.

Напомним, Алиса Казьмина когда-то увела Андрея Аршавина у Юлии Барановской, которая тогда была беременна. Однако их счастье продлилась недолго: в конце концов пара рассталась. Позже стало известно о том, что девушка страдает от редкого аутоиммунного заболевания, которое буквально изуродовало ее, лишив носа. В случившемся она обвиняла порчу, которую на нее навела бывшая свекровь.