"Мой котеночек": Дибров принимает поздравления с рождением малыша

В 2009 году российский телеведущий Дмитрий Дибров женился в четвертый раз на 19-летней модели Полине Наградовой. Пара познакомилась на конкурсе красоты, когда девушке было всего 17 лет. Дибров сидел в жюри, а она участвовала в конкурсе. Он влюбился с первого взгляда, и это оказалось взаимно.
Сейчас ведущему 62, а его супруге 32. Пара воспитывает троих сыновей. Сегодня старшему сыну Диброва Александру исполнилось 12 лет. Полина Диброва рассказала в своем "Инстаграм", как семейство отпраздновало событие год наза, когда ему было 11.
На кадрах было видно, что Дибров с женой устроили настоящий праздник сыну, позвав всех друзей и близких. Детей развлекали аниматоры, а в конце всех ждал торт в виде необитаемого острова.
"Сегодня Сашеньке 12 лет. Растет мальчишка! Растет добрым, смелым, умным и настоящим человеком. С огромной любовью и интересом к этому миру. С большим сердцем", – написала жена Диброва.
Она добавила, что очень любит сына, гордится им и помнит каждую деталь его появления на свет. Также Полина Диброва опубликовала снимок, на котором Саша был еще совсем младенцем. Она отметила, что время летит для нее неумолимо быстро.
Поклонники присоединились к поздравлениям. "Мой котеночек ❤️❤️ С днем рождения тигрика, родители 😍Люблю Вас, мои мурзички", – написала поклонница.