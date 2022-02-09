Требуют миллионы долларов: на Крутого подали в суд

Наследники покойного олигарха Олега Бурлакова намерены судиться с семьей Игоря Крутого.

Знаменитый композитор вместе со своей супругой попал в щекотливую ситуацию. Дети скончавшегося в прошлом году миллиардера Олега Бурлакова обвиняют пару в присвоении элитных апартаментов площадью более 400 метров квадратных в Майами-Бич.

Олигарх приобрел эту недвижимость у семьи композитора еще в 2017 году. Тогда же был заключен договор, согласно которому управлять собственностью Бурлакова в течение 21 года должен был его юрист Стивен Ландау. После этого апартаменты должны были унаследовать внуки Бурлакова – предполагалось, что такая схема каким-то образом упростит процесс наследования.

Как сообщает Super.ru, согласно договоренности, Игорь Крутой должен был передать права на апартаменты за семь с половиной миллионов долларов. Бурлаков перевел музыканту деньги, однако по бумагам сделка совершена не была, так как Крутой неправильно оформил документы. Композитора заподозрили в том, что это было сделано специально, ради присвоения денег и недвижимости.

Через несколько лет был создан новый траст, якобы, без ведома Бурлакова, и Крутые попытались вновь передать недвижимость. Кто стал владельцем, неизвестно, но управляющим был тот же Ландау. Наследники Бурлакова утверждают, что они согласия на это не давали и теперь лишены значительной доли имущества. На данный момент по бумагам хозяином недвижимости числится некая фирма.

Теперь дочери Бурлакова подали на чету Крутых и других участников этого дела в суд с требованием возместить ущерб в тройном размере, а также оплатить гонорары адвокатов и исправить официальные бумаги. Стоимость квартиры за это время возросла. Если закон окажется на стороне наследников олигарха, то с ответчиков потребуют около 30 миллионов долларов.

Комментируя эту ситуацию, жена Игоря Крутого заявила, что их фамилия значится в деле лишь потому, что ранее они были владельцами. Женщина подчеркнула, что судят не их с супругом, так как отношения к этому делу они не имеют.