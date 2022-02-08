Муж звезды "Дома-2" Романец заговорил о разводе

Все дело в том, что в Сети неожиданно поползли слухи о разводе знаменитой пары. Неизвестно, что именно стало поводом для подобных подозрений, однако, прочитав эту новость в каких-то пабликах, поклонники забеспокоились и написали Антону Гусеву. Мужу Виктории Романец пришлось прокомментировать слухи и заговорить о разводе.
Экс-участник "Дома-2" в Сторис своего инстаграм-аккаунта решительно опроверг грязные слухи. Мужчина дал понять, что ни он сам ни мама его супруги не давали никаких комментариев о разводе, как писали ему фолловеры, начитавшиеся сплетен.
"Никто не разводится," – подвел итог удивленный Гусев.
Мужчина призвал фолловеров прекратить читать фейковые новости и сразу же переключился на тему бизнеса. К слову, хейтеры не впервые сочиняют о звездной паре всяческие небылицы. Сама Романец, кажется, уже давно привыкла к этой стороне публичности и лишь посмеивается над негативом в свой адрес, ведь любая активность недоброжелателей лишь поднимает ее рейтинги.
Напомним, экс-участники "Дома-2" поженились еще в 2017 году. В звездной семье бывали проблемы, но сейчас все хорошо – супруги счастливы вместе. У Гусева есть сын от предыдущего брака. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Виктория Романец отказалась брать пасынка с собой на отдых.