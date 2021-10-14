"Вы в своем уме?": Романец отказалась брать пасынка на отдых

Экс-участники "Дома-2" Виктория Романец и Антон Гусев уже несколько лет пребывают в законном браке. Пара так и не произвела на свет общих наследников. При этом у Гусева уже есть сын от предыдущего брака – Даниэль.
Известные супруги часто путешествуют по миру и делятся яркими кадрами в своих соцсетях. Подписчики Виктории Романец недавно упрекнули пару в том, что они не берут с собой Даниэля. Бывшая звезда "Дома-2" не стала молчать и резко отреагировала на упреки.
"Бабы, вы в своем уме?" – поинтересовалась возмущенная Романец.
Светская львица подчеркнула, что у ребенка есть родители: мама и папа, и не она должна возить мальчика на отдых. Несмотря на то, что после регистрации брака с Антоном Гусевым его сын автоматически стал женщине пасынком, Виктория Романец не считает себя ответственной за ребенка. Вероятно, именно поэтому женщина отказывается брать мальчика в отпуск.
Что по этому поводу думает сам Антон Гусев, неизвестно. Однако его бывшая жена Евгения Феофилактова не раз жаловалась на то, что мужчина редко видит сына, не принимает участия в его воспитании, а алименты платит просто мизерные. При этом в соцсетях Гусев хвастается большими заработками.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Антону Гусеву и Виктории Романец поставили диагноз.
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