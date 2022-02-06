Еда между ног и выпавшая грудь: Показавшую лишнего Бузову жестко приложили

Ольга Бузова шокировала поклонников.

36-летняя поющая ведущая очень гордится своим телом, над которым усердно работает. Поэтому подписчики ее блога регулярно видят оголенное тело Ольги. Но на этот раз даже самые преданные фанаты решили, что Бузова переборщила с откровенностью

Артистка находится на съемках своего шоу "Звезды в Африке", откуда постоянно выкладывает провокационные фото. Ольга опубликовала снимок, на котором она в купальнике сидит на лежаке. При этом поза у Бузовой довольно неоднозначная. Она раздвинула ноги, между которых стоит тарелка с пиццей. Купальник также вызвал много вопросов, так как из него просто выпала грудь ведущей.

Поклонники крайне бурно отреагировали на фото, некоторые сравнили артистку с эпатажной Анастасией Волочковой. Ольгу жестко приложили за излишнюю откровенность.

"Что-то уже слишком (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну зачем так с едой", "Оля все больше и больше напоминает Волочкову", "Чей-то ребенок остался без купальника", "Как будто на обед приглашают вовсе не к тарелке, странное фото", "Чем дальше, тем хуже", "Волочкова на минималках", "Ой, кажется у вас купальник "сел", "Мда. Волочкова нервно курит в сторонке", "С Волочковой в одну палату!", – написали комментаторы.