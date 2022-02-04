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Шоу-бизнес
Заговорили о заболевании устроившей голодовку Бузовой

Заговорили о заболевании устроившей голодовку Бузовой

Психолог проанализировал поведение Ольги Бузовой, которая устроила голодовку.
прочитано 117 раз

Ольга Бузова – самый популярный пользователь в российском "Инстаграме". За ее жизнью следят миллионы. Поэтому ни для кого не секрет, что певица предпочитает отказываться от еды перед сном, даже когда очень голодна. Все для того, чтобы сохранить фигуру.

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"Отношение к еде характеризует отношение к своему телу. Отказ в пище, когда организм того требует, – это проявление нелюбви к себе. Можно заботиться о внешнем состоянии тела, стремиться к стройной и спортивной фигуре, но не следует забывать о физическом состоянии организма. В случае с Ольгой Бузовой, в приоритет попадает внешность. Но в жертву приносится здоровье. Истинная любовь к себе – это забота в целом о здоровом состоянии организма. Также не стоит забывать и о психологическом здоровье", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Ирина Барбат.

Психолог не смог дать утешительных прогнозов. Эксперт рассказал, к чему может привести голодание. Оказалось, таким образом можно заработать себе сразу несколько болячек!

"Отказ от необходимости приема пищи вводит организм и психику в состояние стресса. Возрастает тревожность, эмоциональная нестабильность, агрессивность. В таких случаях говорить о полноценном здоровье не приходится. А уж о любви к себе и подавно. В первую очередь, страдают системы жизнеобеспечения. Организму для полноценного функционирования, для поддержания работы всех систем необходима энергия. Эта энергия поступает с пищей, со всеми питательными веществами, минералами и витаминами. Если организм недополучает этого питания, начинается сбой в работе систем. То есть со временем такой образ жизни может привести к заболеваниям различных систем. Также это может привести к РПП – расстройству пищевого поведения", – сказала Ирина.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 18:09 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость955110
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Ольга почти не ест, потому что не может забыть Киркорова, который у неё на глазах заглотил толстенный эpoгиpoванный, покрытый пульсирующими вeнами фaллoc Манукяна. Дави, схватил за уши Филиппа, у излил в него 1,5 литра отборного, липкого как клейстер сeмeни. Олю тoшнит, когда она вспоминает об этом, но это ведь к лучшему: чем стройней Оля, тем она прекрасней, а значит успешнее и богаче!
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