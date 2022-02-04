Экс-супруг Бородиной удивил народ авто за 30 миллионов: Откуда деньги?

Радостной новостью бывший муж Ксении Бородиной поделился в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Стоит такой автомобиль порядка 30 миллионов рублей. Курбан Омаров отдал предпочтение черной машине с шикарным кожаным салоном.
Пользователи Сети гадают: откуда у мужчины деньги на такую машину? Предприниматель заявил, что не намерен сам садиться за руль иномарки, а наймет личного водителя, чтобы освободить свое время для занятий другими важными делами.
При этом он бросил камень в огород телеведущей, сомневающейся в его платежеспособности. "Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину", – заявил Курбан Омаров.
Напомним, звездная пара развелась летом минувшего года. Супруги прожили вместе шесть лет. Они разошлись без судебных разбирательств и раздела имущества, но какие-то отступные бывший муж теледивы все же от нее получил, – в этом убеждены интернет-пользователи. Именно в этом они видят объяснение тому, что Курбан Омаров живет на широкую ногу.
Отметим, что отношения Ксении Бородиной с бизнесменом оставляют желать лучшего. После развода ведущая ничего не хочет слышать об экс-супруге. Они не упускают повода, чтобы побольнее уколоть друг друга.