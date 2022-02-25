Бородина взорвалась после угроз диванных экспертов: Я молчу!

Спецоперация на Украине широко обсуждается звездами шоу-бизнеса. Ксения Бородина же считает, что о вопросах политики должны рассуждать только специалисты.

Телеведущая обрушилась с гневной отповедью на диванных экспертов в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она с сарказмом отметила, что весь инстамир превратился в политологов. Ксения Бородина возмущена тем, что даже из развлекательного контента сделали площадку для обсуждения.

Она отметила, что псевдоэксперты пошли "умные" мысли в народ нести. "Я молчу!", – заявила знаменитость. Она считает, что человек, не являющийся аналитиком, может обсуждать столь серьезные темы только с близкими, поскольку не разбирается в теме.

Кроме того, Ксения Бородина пожаловалась на травлю хейтеров. "Весь Директ с самого утра завален угрозами", – высказалась теледива.

Напомним, после скандала с Ольгой Бузовой Ксения Бородина пообщалась со своими подписчицами о том, как мужчинам стоит вести свой блог. В итоге поклонницы телеведущей сошлись на том, что "Инстаграм" – не мужское дело. Звезда фактически плюнула в представителей сильного пола, подняв такую тему и позже посвятив ей целый пост.

Как писали "Дни.ру", конфликт Ксении Бородиной и Ольги Бузовой начался с того, что певицу в "Инстаграм" спросили о "Доме-2", и она подробно ответила. В том числе, речь зашла и о ее экс-коллеге по телестройке. Отношения у ведущих всегда были прохладные. Артистка вспомнила нечестность и равнодушие Ксении Бородиной, а также ситуацию с Давидом Манукяном. Потом Ксения ответила Ольге, и скандал занятнулся.

