Психолог о Бородиной после стычки конкурирующей за мужика Бузовой: Состояние тревожное

"Дружба между женщинами существует, – убежден психолог. – Но только если женщина имеет свою внутреннюю опору и у нее в голове нет сценария, где любая другая женщина конкурентка или повод для зависти".
"Между Бузовой и Бородиной сложилась не дружба, а ее видимость, – продолжает эксперт. – Поскольку там явно прослеживается конкуренция. Они начали с примерно одинаковой точки отсчета. Но Бузова стартанула гораздо сильней и добилась больших результатов, чем Бородина".
"Что же касается конфликта, то он подсвечивает слабые места Ольги и Ксении, полагает психолог. – У Бузовой прослеживаются трудности с отношениями, и после их завершения, ей важно, чтобы "ее люди" оставались полностью на ее стороне, чего в случае с Бородиной не случилось"
По мнению Виеры, Бузовой нужно было доказать, что она лучшее, что было у бывшего избранника. "Ее субъективное мнение по поводу общения Ксении и Давы – мол, что это предательство – позиция немного детская, – продолжает психолог. – У Ксении же претензия к Ольге, по причине того, что ей все помогают, а она не ценит. Что скрывается за этой претензией? А то, что "тебе все достается легко, а мне приходится работать больше, для тех же результатов, ещё и без поддержки".
"Это не умоляет заслуг Ксении, но говорит о внутреннем тревожном состоянии, на которое стоит обратить внимание, – пояснила Анна. – Также звучит претензия в сторону Ольги, что она вечно "святая и несчастная жертва". Но такой ход, действительно, возможен. И чего уж там говорить, есть целая стратегия продвижения, основанная на проявлении эмоций и бесконечных слез. Но это работает".