"Всю жизнь на заднем плане": Скандалистка Бородина получила смачную оплеуху

Скандал Ксении Бородиной и Ольги Бузовой не дает покоя многим их коллегам.

Экс-ведущие "ДОМа-2" повздорили довольно давно, по меркам скандалов шоу-бизнеса, однако шумиха вокруг их разборок не утихает. Девушки уже все друг другу высказали, теперь в игру вступили их коллеги. Многие звезды телестройки сочли своим долгом прокомментировать происходящее.

Не осталась в стороне и одна из самых ярких участниц проекта Лера Фрост. 28-летняя модель давно "точит зуб" на Ксению Бородину, поэтому в скандале она очевидно оказалась на стороне Бузовой. В своем блоге Лера написала, что "сутулая", так она называет Бородину, просто завидует. Фрост влепила Ксении смачную оплеуху.

"Всю жизнь сутулая была на заднем плане, всю жизнь она ненавидит красивых девушек и считает, что те спят с ее мужиками. Это дико закомплексованный человек (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала девушка. По поводу поющей ведущей она сказала, что та не делает никому гадостей, потому что слишком занята собой.

Ходили слухи, что раньше Лера Фрост состояла в закрытом чате Ксении Бородиной "Прачка", где она общается со своими подругами. Экс- участница заявила, что это только слухи и в "клубах баб-сплетниц" она никогда не состояла.