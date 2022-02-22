"Любимый и дорогой": Разведенка Бородина воссоединилась с бывшим

Популярная телеведущая разошлась со своим мужем Курбаном Омаровым около полугода назад – с тех пор страсти в их отношениях так и не утихают. В особенности никак успокоиться не может экс-супруг звезды "Дома 2", который то и дело пытается задеть ее.
Например, недавно отдыхающий в Италии Омаров опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме", явно желая задеть свою экс-супругу. Но Ксении, видимо, не до ребячеств бизнесмена, ведь она занята более важными делами. Вчера теледива поделилась с подписчиками радостным событием: она воссоединилась с важным для нее человеком. Речь идет о ее партнере по проекту "Ледниковый период", с которым она выступала в паре. Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев встретились на катке, и телеведущая не смогла сдержать своих эмоций.
"С моим любимым и дорогим человечком. Вот он – красавчик", – сказала экс-супруга Омарова, направив камеру на спортсмена.
Теледива призналась, что пару ждет очередное выступление, а вот что предстоит увидеть зрителям, она не раскрыла. Звезда не стала отрицать того, что снова выйти на лед ей будет нелегко, ведь придется вспомнить все, чему ее ранее учил партнер.
"Мы готовы выходить на лед. Боже, как страшно!", – поделилась своими эмоциями Бородина.