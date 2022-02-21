Обжимающийся с горячей итальянкой бывший муж плюнул в Бородину: Пока, Ксюх!

Курбан Омаров проводит время в Италии, но даже там не упускает возможности вспомнить о своей бывшей жене.

Экс-супруг улетел из России не один, а в компании девушки. Рядом ли с ним жена футболиста Федора Кудряшова, неизвестно, ведь он продолжает тщательно скрывать спутницу, лишь один раз показав миру ее пальцы рук.

Кстати, Омаров во время путешествия по Италии вообще от нехватки женского внимания не страдает. Накануне бывший Бородиной побывал на праздники своего друга, где с горячими танцами выступали итальянки. Одна из них приглянулась Курбану, поэтому он принялся снимать ее на видео. На кадрах видно, как горячая дамочка в обтягивающем комбинезоне не отходит от Омарова, а в какой-то момент вообще приближается близко и прижимается к нему плечом.

"И что теперь делать? Ух!", -поинтересовался у подписчиков экс-супруг Бородиной.

Потом девушка снова вернулась к мужчине, но уже в другом костюме, однако близко не подошла. Курбан заметил, что танцовщицу с толку сбивает его спутница и показал ее руку, лежащую у него на шее.

По окончании праздника Омаров, видимо, задумался о своей бывшей жене и опубликовал ролик, потролливший ее. На кадрах из популярного российского сериала героиня, роль которой исполнила Валентина Мазунина, шагает по улице в безвкусном образе, грызя семечки.

"Че, пошла уже? Пока, Ксюх", — говорит вслед один из героев уходящей девушке.

Что хотел этим сказать Омаров, известно только ему, но невооруженным глазом видно, что таким образом он хотел плюнуть в бывшую жену.